Ich bin mittlerweile in der Schmerzambulanz des Wiener AKH in Betreuung, die Mediziner dort sagen, dass viele Menschen nach Covid-Infektionen mit ähnlich schweren Nachwirkungen wie ich zu kämpfen haben. Ich bekomme nun immer wieder neue Medikamente verschrieben, bislang hat keines gewirkt. Das entsetzliche Kopfweh verschwindet einfach nicht. Wenn es besonders arg - also kaum noch ertragbar - ist, versuche ich, mich davon abzulenken, indem ich mir „Gegenschmerzen“ zufüge und zum Beispiel ganz fest an meinen Haaren reiße.