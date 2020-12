Unvorstellbar, welches Tierleid Menschen für ein paar Views auf Instagram in Kauf nehmen. Ein Syrer aus Linz wurde überführt, seinen American Staffordshire Terrier auf ein gefesseltes Schaf gehetzt zu haben. Sein Freund filmte die grausamen Szenen. Am Donnerstag stehen die beiden 24-Jährigen in Linz vor Gericht.