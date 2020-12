Quer durch alle Tiroler Regionen und Branchen lässt sich der gestrige erste Einkaufstag nicht zusammenfassen. Zu unterschiedlich sind die Eindrücke. „Während des Lockdowns war in der Maria-Theresien-Straße oft mehr los“, beobachtete Julius Hampl von seinem Juweliergeschäft am Eingang der Innsbrucker Altstadt. Der Lockdown bescherte ihm manch schlaflose Nächte. Wie war Tag eins? „Am Morgen standen die Leute an und ich habe früher aufgesperrt. Danach ging es belebt weiter, aber bei uns dürfen nur sieben Kunden ins Geschäft.“ Im benachbarten Kaufhaus Tyrol musste der Security-Doppelposten am Eingang kaum lenkend eingreifen.