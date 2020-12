Man habe nach dem Urteil vom Freitag einen Vorhabensbericht an die Oberstaatsanwaltschaft (OStA) erstattet und diese habe das Vorhaben der WKStA genehmigt, erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montag. Die Frist für die Anmeldung eines Rechtsmittels gegen das Urteil bzw. Teile davon läuft Montag um Mitternacht ab. Es handelt sich um eine berichtspflichtige Sache. Die Anklage in dem Korruptionsprozess wurde durch die beiden Oberstaatsanwälte Alexander Marchart und Gerald Denk vertreten.