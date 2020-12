Große finanzielle Bürde

Auch ein Teil des Unterkiefers sowie der Mundboden mussten entfernt werden. Der Eingriff dauerte 10 Stunden. Die Ärzte entnahmen Daniel auch einen Teil des Unterarm-Muskels und eine Arterie, um darauf einen neuen Mundboden aufbauen zu können. „Im März 2018 war dann die nächste OP, bei der als Kieferersatz ein Teil des Beckenknochens eingesetzt wurde. Auch der Mundboden wurde rekonstruiert“, so Daniel, der lediglich Brei aß. Ende 2018 war klar, dass bei ihm bloß ein fixverankerter Zahnersatz möglich sei: „Niederschmetternd war dabei, dass die Gesundheitskasse nur ein Drittel der Kosten in Höhe von 10.000 € übernommen hat.“ Neben ständigen Ausgaben für Medikamente – Daniel hatte 2001 eine Herz-OP und leidet seit der Geburt an einer komplexen Autoimmunerkrankung – bedeutete das eine kaum zu schulternde finanzielle Bürde für ihn.