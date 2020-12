Die Regierung hat neue Einreisebestimmungen angekündigt. Was gilt dann für 24-Stunden-Pflegerinnen?

Die neuen Einreisebestimmungen sollen von 19. Dezember bis 10. Jänner gelten. Eine Verordnung dazu ist für diese Woche zu erwarten. Geplant ist, dass alle, die aus einem Risikogebiet nach Österreich einreisen, sich in eine zehntägige Quarantäne begeben. Als Risikogebiete gelten aktuell alle Nachbarländer sowie Rumänien, von wo viele Pflegerinnen kommen. Für 24-Stunden-Betreuungskräfte soll an einer Ausnahme gearbeitet werden.