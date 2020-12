Es ist ein extrem bitteres und trauriges Jahr 2020, das für Karl-Anthony Towns in wenigen Wochen (endlich) zu Ende geht: Der NBA-Star, engagiert bei den Minnesota Timberwolves, hat in den vergangenen Monaten sieben Familienmitglieder an das Corona-Virus verloren, darunter auch einen Onkel und seine geliebte Mama Jacqueline. „Ich habe in den letzten sieben Monaten eine Menge Särge gesehen ...“