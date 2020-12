Schweden leben um 15 Jahre gesünder

Und der Experte hat auch einen Vergleich parat: „Schweden hat diesen Umdenkprozess vor 25 Jahren gestartet und erntet jetzt die Früchte. Sowohl was das Ergebnis im Gesundheitsbereich anbelangt – 15 gesündere Lebensjahre im Vergleich zu Österreich – als auch was die Zahl an aktiven Menschen betrifft. In Schweden sind 67% der Menschen aktiv, bei uns gerade einmal 40%.“ Bei den Senioren ist die Differenz noch höher: 55% in Schweden, 24 % bei uns.