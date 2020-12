Eine Freude für die Kleinsten, eine Herausforderung für den Winterdienst: Der erste Schnee in der Steiermark ist bereits gefallen – und mancherorts, etwa in Graz, auch schon wieder geschmolzen. Die kommenden Tage bringen aber Nachschub, wie Zamg-Meteorologe Friedrich Wölfelmaier erklärt: „Besonders im oberen Murtal kommt es zu Niederschlägen, auf den Bergen, etwa auf der Turrach, kann es zwischen 30 und 50 Zentimeter schneien.“ In den Tälern zwischen Murau und Leoben sei Schnee möglich – „allerdings kann ein Teil davon Regen sein.“ Im Süden wird es eher nur Regen sein, über 500 Meter ist aber auch Schnee möglich. Die Temperaturen bewegen sich wieder in leichten Plus-Bereich.