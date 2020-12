Karriere in Hollywood

Nach ersten Designs für „Star Trek“ wurde er engagiert, um für „Blade Runner“ Fahrzeuge entwerfen. Doch in seinen Plänen bettete er die Gefährte in eine so fesselnde Umgebung, dass Regisseur Ridley Scott ihm die komplette Gestaltung des düster-dystopischen Los Angeles übergab, in dem der Film spielt.