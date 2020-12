Sie kratzt das gar nicht, wenn Sie so was lesen?

Mein Hirschleder ist dick genug, und mir ist das nach all den Jahren noch immer wurscht, weil ich immer abwäge, wie viele Hunderttausende Leute eine Freud gehabt haben und sich das Album gekauft haben. Wie gesagt: Mir geht’s um einen Grundrespekt - und wenn jemand so hasserfüllt wertet und eine Meinung vorgibt, das hat journalistisch so in einer Tageszeitung nicht verloren. Was mich einfach aufregt, ist, dass meine Erfolgsgeschichte, die in Fakten und Zahlen so in Österreich noch nicht da war, medial laufend so hinstellen, als würde sie das Land spalten, spaltet das Land überhaupt nicht. Das lass ich nicht gelten.