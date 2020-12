Ein würdiger Abschluss. Die BT Füchse sorgten in ihrem letzten WHA-Spiel in diesem Jahr für ein Ausrufezeichen - 30:29-Sieg bei den Fivers, die zuletzt von Sieg zu Sieg rauschten! „Ich bin stolz auf mein Team“, betont Trainer Ivan Hrupic, der nur in der Halbzeitpause lauter werden musste.