Für wen und vor allem wie lange sollen die über Weihnachten geplanten Reisebeschränkungen gelten? Darüber ist nun die Diskussion in der türkis-grünen Koalition entbrannt. Vizekanzler Werner Kogler hatte am Wochenende vorgeschlagen, die Quarantäneregeln, die Mitte Dezember in Kraft treten sollen, über den 10. Jänner hinaus zu verlängern. Bundeskanzler Sebastian Kurz hält den angedachten Zeitraum für „sinnvoll und angemessen“. Maßnahmen darüber hinaus will er Anfang Jänner evaluieren.