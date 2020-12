Zehn Iraker, sieben Syrer und drei Türken wurden am Wochenende von der Polizei in Maria Ellend im Bezirk Bruck an der Leitha (Niederösterreich) aufgegriffen. In Wien ging den Fahndern zudem ein mutmaßlicher Schlepper ins Netz, der mit fünf weiteren Männern im Wagen saß.