Ein Großteil der rund 94.000 Schüler in Tirol musste in den vergangenen Wochen wieder auf Homeschooling umstellen, doch seit dem gestrigen Fenstertag dürfen Pflichtschüler wieder vor Ort lernen. Brigitte Thöny, Abteilungsleiterin der Schulpsychologie in Tirol, ist jedoch überzeugt, dass es diesmal zumindest etwas einfacher geht als im Frühjahr: „Sicher haben sowohl die Eltern und Kinder als auch die Lehrer viel vom ersten Lockdown gelernt und waren wesentlich besser vorbereitet. Es wurde dieses Mal auch viel besser mit den Eltern kommuniziert.“