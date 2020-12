Mona Gruber und Anja Robic lernten einander in der Maßnahme „die Anlehre“ am BUZ in Neutal kennen. Beide hatten schon einige Rückschläge hinter sich, in Neutal konnten sie sich ohne Druck ausprobieren und neuen Mut fassen. Aus dem gelebten Teamgeist in der Gruppe schöpften sie immer wieder neue Kraft und konnten bei ihrem gemeinsamen Praktikum so überzeugen, dass sie jetzt sogar von Merkur in der Arena Mattersburg fix übernommen wurden.