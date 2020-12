Zuerst versuchten sie mit brachialer Gewalt das Geldausgabegerät aufzubrechen. Das klappte aber nicht, also sollte wohl Plan B greifen: der Diebstahl des Bankomaten. Doch auch das scheiterte. Es gelang lediglich, das im Boden fest verankerte Gerät etwas zu verschieben - von einem Diebstahl waren die Kriminellen jedoch weit entfernt. Also mussten die Unbekannten ohne Beute flüchten und ließen dabei die beschädigte Geldmaschine und geringe Schäden an der Holztür des Gemeindeamts zurück. Bislang fehlt von ihnen jede Spur, die Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt übernommen.