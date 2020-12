„Der schwarze Vogel Traurigkeit hat vor einigen Jahren die Herrschaft über mein Innenleben übernommen“, lauten die Worte von Christine Mayr, mit denen sie ihr heute überwundenes seelisches Leiden, welches Depressionen und ein Burnout mit sich brachten, kaum treffender beschreiben könnte. Die 1960 in Innsbruck geborene Mayr war etliche Jahre lang ein bekanntes Gesicht in der Landespolitik – sei es als Partei-Pressesprecherin oder in der Funktion der Partei-Landesgeschäftsführerin.