2020 acht tödliche Hai-Angriffe in Australien

Erst Ende November war ein Mann bei einer Hai-Attacke im Indischen Ozean vor der Küste Australiens getötet worden. Es war die achte tödliche Hai-Attacke in Australien in diesem Jahr. Wie auch der Angriff auf den Surfer allerdings in einem Gebiet, in dem im Gegensatz zu einigen anderen Teilen der Küste relativ wenige Hai-Attacken registriert werden.