Die Landeshauptstadt erstrahlt derzeit im vorweihnachtlichen Glanz. „Durch das festliche Ambiente wollen wir zum Flanieren einladen. Mit einem gemütlichen Bummel durch die Innenstadt, werden so hoffentlich auch Kunden auf unsere tollen Betriebe aufmerksam“, betont Bürgermeister Thomas Steiner. Davon profitieren sollen Unternehmer wie Juwelierin Vera Kröpfl-Pingerra, Modegeschäftsbetreiberin Stefanie Zardi und Buchhändler Norbert Lattner. Alle drei sind in der Eisenstädter Fußgängerzone ansässig und hoffen nun auf zahlreiche Kunden. „Der zweite Lockdown macht sich natürlich bemerkbar. Bücher sind aber zum Glück ein sehr beliebtes Weihnachtsgeschenk“, erzählt Lattner, Inhaber der Bücherei Nentwich. Vor allem der stetige Ausbau des Webshops hätte sich bezahlt gemacht. Mehrere tausend Zugriffe wurden allein in den letzten Wochen verzeichnet. Modehändlerin Zardi spürt hingegen vor allem den Ausfall der vielen Feste: „Es gibt keine Weihnachtsfeiern oder Bälle. Verschenkt werden eher Pullover oder Gutscheine.“