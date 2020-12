Zweieinhalb Jahre Angst, Verzweiflung, Hilflosigkeit. Zweieinhalb Jahre die Drogenhölle auf Erden. So beschreibt die Mutter von Vanessa die verstrichene Zeit. „Unsere Familie war wirklich kurz davor, auseinanderzubrechen“, sagt sie. Die dramatischen Erlebnisse fanden ihren Anfang, als Vanessa 14 Jahre alt war. „Ihr Verhalten hatte sich verändert. Sie war in sich gekehrt. Wir sind davon ausgegangen, dass es an der Pubertät lag“, so die Tirolerin.