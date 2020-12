Allen Tiktok Fans in den USA ist am Wochenende ein Stein vom Herzen gefallen, denn: Die Frist ist bereits abgelaufen, aber die chinesische Videoplattform ist in den Vereinigten Staaten trotzdem noch online! Und: Ab 2025 soll es autonome Autos auf den Straßen geben. Das und mehr gibt‘s jetzt in eurem „PUSH“-Update mit Anna Illenberger.