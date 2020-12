Ein 37-Jähriger aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung reparierte am 6. Dezember gegen 18 Uhr in einer Werkstätte in der Gemeinde St. Pantaleon ein Notstromaggregat. Dabei wurden die Abgase des Gerätes über einen Metallschlauch ins Freie geleitet. Weil der Arbeiter den Strom messen wollte, zog er das Aggregat ein Stück von der Wand weg. Dabei wurde der Abgasschlauch vom Aggregat gelöst. Anschließend musste der Mann das Aggregat neu starten.