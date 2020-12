Eine 32-Jährige aus dem Bezirk Perg fuhr am 6. Dezember gegen 17.20 Uhr mit ihrem Pkw auf der B3 in Richtung Perg. Im Fahrzeug befanden sich ihre beiden Söhne, fünf und sieben Jahre alt. Gleichzeitig fuhr ein 80-jähriger Linzer mit seinem Pkw in die entgegengesetzte Richtung, seine 78-jährige Gattin saß am Beifahrersitz. Im Gemeindegebiet von Langenstein kam es aus bisher unbekannter Ursache zu einer Streifkollision der beiden Fahrzeuge. Während der Linzer unmittelbar nach der Kollision sein Fahrzeug zum Stillstand bringen konnte, streifte die 32-Jährige ein weiteres Fahrzeug, gelenkt von einer 59-Jährigen und einer 55-Jährigen als Beifahrerin, beide aus dem Bezirk Amstetten.