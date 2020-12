Als sich der tief bewegte Sakhir-Sensationssieger Sergio Perez zur inneren Einkehr aufs Siegertreppchen setzte, fragte sich in dieser Wüstennacht wohl so mancher, wieso das Formel-1-Team Racing Point diesen Piloten loswerden will und den zuletzt glücklosen Sebastian Vettel holt. Der Mexikaner selbst wollte die schlechten Gedanken im Moment des Triumphs jedenfalls nicht zulassen. „Ich bin im Reinen mit mir, das gibt mir ein bisschen mehr Frieden“, sagte der 30-Jährige.