Die beiden Rollstuhlfahrer Enrico Boaretto und Andrea Stella wollten sich nicht damit abfinden, dass man mit einem herkömmlichen Rollstuhl oft an Grenzen stößt. Zwei Jahre tüftelten sie an einer Innovation, die auf jeden handelsüblichen Rollstuhl passen sollte: „Ziel war es, ein Vorderrad zu entwickeln, das Hindernisse überwinden kann, nicht mit Muskelkraft angetrieben werden muss und das sich automatisch mit dem Rollstuhl verbindet, ohne Werkzeug oder Schrauben“, erzählt Boaretto. Der gebürtige Italiener lebt in Kärnten, wo sich auch Sitz und Endproduktion von Klaxon Klick befinden.