Auch im dritten Riesentorlauf der Saison setzte es für die ÖSV-Herren eine bittere Pleite. Der beste Österreicher am Montag in Santa Caterina war mit Roland Leitinger erst auf Rang 17 zu finden. „Wir waren vor vier, fünf Jahren in einer ähnlichen Situation wie die Österreicher“, so Sieger Marco Odermatt.