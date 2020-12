Optimistisch fürs Saisonfinale

Wiesbergers bisher beste Resultate beim Saisonfinale waren der vierte Rang 2016 und der 16. Platz im Jahr 2014. Nach einer mittelprächtigen Saison inmitten der Pandemie - drei Top-Ten-Plätze auf der Europa-Tour, einer auf der PGA-Tour, Ränge 43, 43 und 58 in den Majors - setzt der Gewinner von bisher sieben Europa-Tour-Turnieren auf einen guten Abschluss. „Mit einer fehlerfreien Leistung kann ich noch einen großen Sprung in der “Race to Dubai Wertung„ nach vorne schaffen“, sagte Wiesberger in einer Aussendung. „Natürlich wäre ich im Ranking gerne weiter vorne, allerdings war es in jeder Hinsicht ein besonderes und anspruchsvolles Jahr.“