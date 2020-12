Angesichts der strengen Auflagen, die in den Geschäften gelten, weisen die krone.at Leser auf mangelnden Abstand und die damit verbundene Ansteckungsgefahr in den Warteschlangen hin. Viele sind über den Massenansturm und die damit verbundenen Staus auf den Straßen verwundert. So auch unsere Stammuserin najanaja. Sie stellt nach Betrachtung der Bilder aus den Einkaufsstraßen und -zentren fest: „Eigenverantwortung ist Österreich ein Fremdwort.“ Sie gibt auch einen Ausblick auf mögliche Konsequenzen, die durch den Mangel dieser Eigenverantwortung ausgelöst werden könnten: „und dann wird wieder gejammert, wenn der nächst LD kommt....“