Impfung für alle Monegassen

Damit das auch so bleibt, will der Fürst, dass sich alle 37.000 Monegassen gegen das Coronavirus impfen lassen. Er kündigte an, dass mit dem Impfen begonnen wird, sobald die französischen medizinischen Behörden ihre Impfstoffprüfung abgeschlossen haben. „Das sollte irgendwann im Jänner sein. Wir werden alles an Ort und Stelle haben, wenn grünes Licht gegeben wird“, versicherte er. Bis dahin müssten seine Landsleute aber weiterhin vorsichtig sein. So werden öffentliche Orte geschlossen bleiben, an denen sich am Silvesterabend normalerweise Menschen versammeln. Auch den Weihnachtsmarkt wird es in diesem Jahr nur in einer reduzierten Form geben.