Straßensperren in Tirol, Schienenersatzverkehr

Auch in Tirol waren am Montag zahlreiche Straßenabschnitte weiterhin gesperrt, besonders in Osttirol und im Ötztal blieb die Lage weiter angespannt. Leichte Entspannung gab es dagegen in Südtirol: Die Brennerautobahn bei Sterzing wurde Montagfrüh wieder für den Verkehr freigegeben, die Brennerstraße (B182) musste jedoch auf Südtiroler Seite ab Gossensaß bis zum Pass gesperrt bleiben, in Tirol zwischen der Brennerautobahn (A13), Brennersee und Schönberg in beide Richtungen.