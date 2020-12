Doch auf den Neuschnee haben tausende Wintersportler nur gewartet, um die ersten Spuren in die unberührte Winterlandschaft zu ziehen - spätestens seit der Coronavirus-Pandemie boomen die Berge und zwar nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter. „Der Handel meldet Rekordabsätze bei Ausrüstung für Skitouren“, weiß Thomas Wanner vom Österreichischen Alpenverein. Der winterliche Aufstieg in die Bergwelt mit Skiern samt Fellen hat sich in den vergangenen Jahren zum Breitensport entwickelt. Bei der Bergrettung Kärnten geht man davon aus, dass heuer so viele Menschen zur Erholung und zum Sport im Winter draußen in der Natur unterwegs sein werden, wie nie zuvor.