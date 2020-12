Rund drei Monate nach seinem Tod ist der „Black Panther“-Star Chadwick Boseman mit einem Preis geehrt worden. Die US-Schauspieler Don Cheadle und Robert Downey Jr. verliehen Boseman am Sonntagabend posthum die „Hero for the Ages“-Trophäe - eine Anerkennung für seine Rolle als Superheld in „Black Panther“ und sein soziales Engagement im realen Leben. „Chadwick war eine Inspiration für uns alle“, sagte Cheadle, „er hatte die Kraft, die Menschen zusammenzubringen“.