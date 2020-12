Die Uniformierten seien täglich mehrmals in Kontakt mit fremden Menschen und haben daher das Risiko einer Selbst- oder Fremdansteckung. Vor den Massentests am kommenden Wochenende will die Polizei mit gutem Beispiel vorangehen. „Wir möchten damit die Bevölkerung ermutigen, sich ebenfalls freiwillig testen zu lassen“, sagt Landespolizeidirektor Gerald Ortner. Die erste Testreihe läuft bis Donnerstag, nächste Woche sollen die Getesteten dann einen zweiten Abstrich machen lassen.