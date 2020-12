Frau für Verwüstung verantwortlich, nicht Föhnsturm

In der Nacht auf Sonntag war die Gedenkstätte für die Terroropfer in der Seitenstettengasse - wie berichtet - verwüstet worden. Nachdem es auch Vermutungen gegeben hatte, der Föhnsturm könnte die Kerzen umgeworfen haben, zeigten dann Videos, was tatsächlich geschehen war.