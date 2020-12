Die Salzburger Bergrettung hat Sonntagabend in der Osterhorngruppe zwei Jugendliche aus ihrer Bergnot befreit. Die Burschen (aus Hallwang und Seekirchen) im Alter von 17 und 19 Jahren wollten beim Aufstieg auf das Gennerhorn am Osthang eine Abkürzung nehmen. Rund 150 Meter unterhalb des Gipfels gerieten sie in steiles, felsdurchsetztes Gelände. Gegen 15.30 Uhr konnten sie nicht mehr weiter. Weil das Gelände so steil, schneebedeckt und rutschig war, trauten sich die beiden nicht mehr abzusteigen. Unter einem Felsvorsprung fanden sie Unterschlupf, schützten sich von dem starken Wind und riefen um Hilfe. Ein Bergretter, der sich auf der Bergrettungshütte auf der Genneralm aufhielt, hörte ihre Hilferufe.