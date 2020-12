Jeder kennt doch diese eine Werbung, in der Frauen nur mithilfe von Abnehmshakes auf einmal in Windeseile zu ihrer Traumfigur gelangen sollen. Der sogenannte Mahlzeiten-Ersatz soll helfen, die vorweihnachtlichen Pfunde möglichst schnell wieder los zu werden. Doch was ist am Shake-Hype wirklich dran?