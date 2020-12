Wie der Landespressedienst am Montag mitteilte, wurden 144 Neuinfektionen mit einem PCR-Test bestätigt, dazu kommen 22 Fälle aus insgesamt 68 Antigentests. Zehn Personen sind an oder mit dem Coronavirus gestorben, die Gesamtzahl der Coronatoten in Kärnten steigt damit auf 315. 393 Erkrankte waren mit Stand Montagfrüh im Krankenhaus, 31 von ihnen auf der Intensivstation.