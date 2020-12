In Großbritannien sollen bereits ab Dienstag die ersten Menschen gegen das Coronavirus geimpft werden. Dazu laufen die Vorbereitungen in den Kliniken im ganzen Land schon auf Hochtouren. Bereits am Wochenende trafen erste Chargen des Impfstoffs von Pfizer/Biontech in einem Krankenhaus in Südlondon ein. Das Vakzin stellt die Gesundheitsbehörden vor eine logistische Herausforderung, weil es bei minus 70 Grad gekühlt werden muss.