Emotional erfreuliche Höhepunkte waren seit seiner Ankunft in Graz im Sommer 2018 sehr spärlich gesät. Nun dürfte der körperlich eher kleine, aber technisch ganz große Fußballer aber „ausgelitten“ haben. „Ich will gar nicht über die Vergangenheit reden, das wäre nicht korrekt. Aber sagen wir’s so, letzte Woche haben wir erstmals in meiner Zeit bei Sturm drei Spiele in Folge gewonnen“, bringt’s Kiteishvili, der beim 4:0 zuletzt gegen die Wiener Austria nicht nur seinen ersten Doppelpack im Sturm-Trikot, sondern in seiner ganzen Karriere erzielte, auf den Punkt.