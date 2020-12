In den vergangenen 24 Stunden sind in Österreich laut Krisenstab-Informationen 2263 neue Infektionsfälle mit dem Coronavirus gemeldet worden (Stand: Montag, 9.30 Uhr). 57 Menschen sind an oder mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Die Zahl der Spitalspatienten hat auf den Normalstationen wieder zugenommen (plus 99), auf den Intensivstationen müssen hingegen 16 Patienten weniger behandelt werden.