Für Sportartikelhändler in tourismusintensiven Gebieten ist der Zeitraum Dezember bis März die umsatzstärkste Zeit, in der sie rund 70 Prozent ihres Jahresumsatzes machen. Großen Anteil an diesem Umsatz haben Touristen aus dem Ausland, die Equipment kaufen bzw. für die Dauer des Urlaubs leihen. Durch die Corona-bedingten Reisewarnungen bleiben diese aber vorerst aus, viele Betriebe fürchten daher um ihre Existenz.