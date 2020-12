Willkommen bei einem neuen „PUSH“-Update am Montagmorgen. Wir ziehen Bilanz: So liefen die Massentests bisher ab. Und außerdem: Ab heute gibt‘s auch kein Punsch „to go“ mehr, es tritt ein Alkoholverbot in der Öffentlichkeit in Kraft. Das und mehr hat jetzt unsere Moderatorin Anna Illenberger beim „PUSH“-Update am Montagmorgen.