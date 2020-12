Die Hotelerbin könnte nicht glücklicher mit dem Unternehmer Carter Reum sein, mit dem sie seit einem Jahr liiert ist. Die Beziehung mit Carter sei nicht mit ihren vergangenen zu vergleichen. „Es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich mit jemanden zusammen bin, der mir ebenbürtig ist. Er will nichts außer meiner Liebe von mir. Es ist ein so unglaubliches Gefühl, das zu wissen, und es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich meine Schutzmauer heruntergerissen habe und mein Herz jemandem geöffnet habe“, schwärmt die Blondine.