Den New York Giants ist in der National Football League (NFL) eine handfeste Überraschung gelungen. Das Team des Tiroler Running Backs Sandro Platzgummer, der allerdings nur dem Trainingskader angehört, gewann am Sonntag (Ortszeit) bei den favorisierten Seattle Seahawks 17:12. Es war der vierte Sieg in Folge für die Giants, die mit insgesamt fünf Siegen an der Spitze der Division NFC East stehen. Die Seahwaks halten in der NFC West jetzt bei acht Siegen und vier Niederlagen.