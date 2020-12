Das österreichische Unternehmen „DOG‘S LOVE“ hat sich auf die Herstellung von qualitativ hochwertigem Hundefutter spezialisiert. Als besonderes Zuckerl in der Weihnachtszeit wurde ein Bio-Adventkalender für Vierbeiner produziert. Geschäftsführerin Katharina Miklauz ist auch das Wohl der Tierheimhunde so wichtig, dass sie es sich nicht nehmen ließ, persönlich 500 Adventkalender und eine großzügige Futerspende im TierQuarTier in Wien abzugeben.