Die Regierung des scheidenden Präsidenten Donald Trump stuft TikTok als „nationales Sicherheitsrisiko“ ein und will dem chinesischen Mutterkonzern die Kontrolle über den US-Zweig der App entziehen. Bytedance hatte bis Freitag um Mitternacht Zeit, einen Verkauf des US-Zweigs von TikTok an ein Unternehmen aus den USA in die Wege zu leiten. Das US-Komitee für Ausländische Investitionen hatte eine entsprechende Frist mehrmals verlängert - zuletzt eben bis zum 4. Dezember. Aber auch am Wochenende konnten die rund hundert Millionen US-Nutzer die Video-App weiterhin nutzen.