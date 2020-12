Bei zwölf der 25 größten Rüstungskonzerne handelt es sich um Unternehmen aus den USA. Die fünf Top-Firmen sind alle US-amerikanisch. Es sind: Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon and General Dynamics. Dabei behielten die ersten vier ihre jeweiligen Spitzenplätze bei. General Dynamics wechselte den Platz mit Aviation Industry Corp. of China (AVIC). AVIC verlor im Vergleich zu 2018 einen Rang und ist nun Sechster, General Dynamics machte einen Rang gut. Die zwölf US-Konzerne im Ranking nahmen im Vorjahr insgesamt gut 221 Milliarden der 361 Milliarden Dollar ein, das sei ein Anteil von 61 Prozent an den 361 Milliarden.