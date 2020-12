Wie ein Häufchen Elend liegt er da, irgendwo auf einer schmalen Böschung, die Augen geschlossen, die Hände hinterm Kopf verschränkt. George Russell war sichtlich bedient nach dem Wahnsinns-Grand-Prix in Sakhir. Ein unglaublicher Patzer in der Mercedes-Box hatte ihm den Sieg gekostet. Die Mechaniker vertauschten seine mit den Reifen seines Teamkollegens Valtteri Bottas. „Es sollte einfach nicht sein“, so Russells Analyse: „Aber ich bin stolz auf den Job, den wir auf der Strecke gemacht haben. Wir werden unsere Chance wieder kriegen.“ Sprach‘s, gratulierte Überraschungssieger Sergio Perez und zeigte sich auch in seiner vielleicht bittersten Stunde geradezu überragend sportlich: "Niemand verdient den Sieg mehr als er (Perez, Anm.):