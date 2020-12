Zusätzlich zur unsichtbaren Gefahr durch das Coronavirus müssen sich die Alpinskiläufer derzeit auch gegen schwierige Wetterverhältnisse behaupten. Wurden bei den Damen am Wochenende die beiden Super-G in St. Moritz wegen Neuschneemengen und Lawinengefahr abgesagt, so bekommen die Herren in Santa Caterina nach der Sonntag-Absage am Montag eine neue Chance auf ihren zweiten Riesentorlauf.